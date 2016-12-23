Дефицит бюджета составит 3,7% ВВП в 2016 году, заявил Путин

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Дефицит российского бюджета в 2016 году составит 3,7% ВВП, что хуже показателей прошлого года, однако это приемлемая величина, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Дефицит бюджета у нас в прошлом году был, по моему, 2,6%, в этом году будет повыше, я потом скажу почему. На данный момент за 10 месяцев это, по-моему, 2,4, но будет 3,7. Это, на мой взгляд, абсолютно приемлемая величина, в том числе и потому, что у нас сохраняется положительный баланс внешней торговли — более 70 миллиардов долларов", — сказал Путин на большой пресс-конференции.

Президент России Владимир Путин в пятницу в очередной раз проводит большую пресс-конференцию, на которой традиционно отвечает на вопросы, касающиеся внутрироссийской и международной проблематики.

Острые вопросы, ключевые заявления, фото и видео — в онлайн-репортаже с пресс-конференции Владимира Путина >>