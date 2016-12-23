Путин: Россия скоро сможет выйти на целевые показатели инфляции в 4%

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Инфляция в РФ по итогам текущего года составит около 5,5%, это дает основания полагать, что она достигнет целевых показателей 2017 года в 4%, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе большой ежегодной пресс-конференции.

При этом глава государства напомнил, что в прошлом году инфляция даже для российской экономики была достаточно высокой, связано это было в том числе и импортозамещением в сельском хозяйстве. "Возникли некоторые диспропорции на рынке, мы не все могли заместить собственным производством. Но вот видите, сельское хозяйство демонстрирует очень хорошую динамику, и в этом году инфляция будет смотреться совершенно иначе", — сказал Путин.

"Напомню, что самый лучший показатель у нас был в 2011 году — это было 6,1%, в этом году у нас будет уверенно меньше 6%, мы так думали, что где-то будет 5,7-5,8%. Скорее всего, это будет в районе 5,5%, то есть это рекордно низкий уровень инфляции. Это дает все основания полагать, что мы сможем достичь целевых показателей и в ближайшее время выйти на параметры 5% и далее 4% инфляции", — подчеркнул он.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина на прошлой неделе сообщила, что Банк России прогнозирует инфляцию в РФ в 2016 году на уровне 5,4-5,8%. Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции в РФ на 2016 год составляет 5,8%. Цель денежно-кредитной политики ЦБ — достичь инфляции в 4% к концу 2017 года.

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