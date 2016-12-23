Путин: рост в сельском хозяйстве по итогам года составит не менее 4%

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Рост производства в сельском хозяйстве в РФ по итогам года составит не менее 4%, что выше ожидавшихся 3%, заявил в пятницу президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.

"По сельскому хозяйству, естественно, там рост вообще серьезный — в прошлом году у нас было 2,6%, в этом году мы планировали 3,2%, на данный момент времени — 4,1%, по году будет не меньше 4%", — заявил Путин.

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