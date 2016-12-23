Эксперт рассказал, сколько АСВ выплатит клиентам "Интехбанка"

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Страховые выплаты Агентства по страхованию вкладов (АСВ) клиентам татарстанского Интехбанка могут составить около 15 миллиардов рублей, подсчитал для РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

"Сумма вкладов населения и средств индивидуальных предпринимателей в этом банке на 1 декабря 2016 года составила 16,4 миллиарда рублей. Выплаты АСВ могут составить около 15 миллиардов рублей", — прогнозирует Осадчий.

Интехбанк в понедельник сообщил, что приостановил обслуживание клиентов по техническим причинам. Позже банк изменил формулировку, уточнив, что испытывает проблемы на фоне разгоревшегося в Татарстане банковского кризиса. Два источника РИА Новости сообщили, что банк был частично отключен от системы "Банковские электронные срочные платежи" (БЭСП) с 15 декабря, третий источник уточнил, что полное ограничение было введено с 23 декабря. Банк опровергал информацию об отключении.

Отключенные от БЭСП банки часто лишаются лицензии. В редких случаях отключение является временным, вызванным техническими причинами, например, хакерской атакой или вышедшим из строя оборудованием. ЦБ с 23 декабря также возложил на АСВ функции временной администрации по управлению Интехбанком на шесть месяцев и ввел трехмесячный мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка, что является страховым случаем.

Интехбанк, по словам Осадчего, стал очередной жертвой "эффекта домино", вызванного проблемами банка "Пересвет", принадлежащего РПЦ (ЦБ принял для него аналогичные решения с 21 октября). "Из-за наличия крупного пакета обесценившихся облигаций "Пересвета" в портфеле ценных бумаг лишился ликвидности Татфондбанк, второй по размерам активов банк Татарстана, что вызвало региональный банковский кризис в Татарстане. В частности, клиенты Татфондбанка стали массово снимать средства с карт в банкоматах других банков Татарстана", — считает Осадчий.

Среди причин проблем Интехбанка, по мнению эксперта, можно выделить блокировку эмитированных банком карт, так как он находился на процессинговом обслуживании в Татфондбанке. Кроме того, Интехбанк был вынужден отключить свои банкоматы. После "набега" вкладчиков Интехбанк ограничил выдачу наличных, а затем и вовсе прекратил выдачу вкладов и закрыл несколько офисов.