ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба официально предостерегла главу нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова от "действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства".

На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в 2017 году прогнозирует рост цен на топливо на 8-12%. Свою позицию он объяснил ростом акцизов.

"Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", — отметили в ФАС.

По размеру доказанных запасов углеводородов "Лукойл" занимает третье место среди частных нефтяных компаний мира.

Вагит Алекперов руководит "Лукойлом" с 1993 года.