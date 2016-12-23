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Экономика

ФАС предостерегла Алекперова от неуместных прогнозов по ценам на топливо

10:5023.12.2016
(обновлено: 13:11 23.12.2016)
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Президент ПАО Лукойл Вагит Алекперов. Архивное фото
© РИА Новости. Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Федеральная антимонопольная служба официально предостерегла главу нефтяной компании "Лукойл" Вагита Алекперова от "действий, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства".

Заправка машины. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Минфин заявил о риске роста цен на топливо

На прошлой неделе в интервью Vesti.ru Алекперов сообщил, что в 2017 году прогнозирует рост цен на топливо на 8-12%. Свою позицию он объяснил ростом акцизов.

"Вагит Алекперов сделал публичное заявление о росте цен на автомобильное топливо, которое могло привести к дисбалансу спроса и предложения на внутреннем рынке нефтепродуктов Российской Федерации", — отметили в ФАС.

По размеру доказанных запасов углеводородов "Лукойл" занимает третье место среди частных нефтяных компаний мира.

Вагит Алекперов руководит "Лукойлом" с 1993 года.

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Экономика
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28 пользователей оставили 30 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • alexnemov15
    Совсем обеаглели представители "Российского" нефтяного бизнеса! В условиях низких мировых цен на нефть, цена на бензин в России почему то только растёт?!!!
    11:23
    23.12.2016
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  • Дмитрий Николаевич
    В странах которые покупают нашу нефть при падении цены на нефть, цены на топливо упали, только у нас все на оборот, что цена на нефть в 100$ цена на топливо растет, что цена на нефть 50$ цена на топливо опять растет и это в нефтедобывающей стране где нефть, газ это достояние народа! Более того когда вводили акциз говорили, что за счет него отменять транспортный налог, но увы и акциз растет и транспортный растет. Получаем акциз 6р с 1литра то есть при среднем расходе 7л/100км мы за 10т.км платим акциза где то порядка 4000-5000р это даже выше транспортного налога, а если за год проезжаешь более 10т.км то в обще .....
    12:28
    23.12.2016
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