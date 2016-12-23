СМИ: международные рейсы из Жуковского начнут выполняться с весны 2017 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Авиарейсы из подмосковного аэропорта Жуковский в Европу и Азию начнут выполняться весной следующего года, рассказал газете "Известия" первый заместитель генерального директора "Рампорта" Евгений Солодилин.

Отмечается, что первыми направлениями станут Тель-Авив, а также Стамбул и Анталия.

"Мы полетим уже не только в страны СНГ, но и в Европу, и в Азию. В январе-феврале мы соберем всю информацию и с марта выйдем на более серьезный уровень. До этого будем постепенно добавлять направления — Баку, Тель-Авив, Стамбул. Рейсы в Анталию, думаю, начнут отправляться с апреля-мая", — сказал Солодилин.

Так, по его словам, в Турцию из Жуковского намерена совершать регулярные авиарейсы компания Pegasus: планируется семь рейсов в неделю в Стамбул, и столько же в Анталию. Солодилин отметил, что сейчас идут переговоры о сотрудничестве с венгерским авиаперевозчиком Wizz Air и еще рядом компаний. Однако он пояснил, что многое в этом вопросе будет зависеть от инфраструктуры аэропорта Жуковского, которую планируется активно развивать в 2017 году.

"Планируем начать проектировку второго терминала, запланировано строительство дополнительных стоянок под воздушные суда, планируем также строить дополнительные парковки", — добавил Солодилин.

Жуковский – новый международный аэропорт, находящийся в 23 километрах от столицы на территории аэродрома Раменское. Развитием аэропортового комплекса занимается ОАО "Рампорт Аэро", совместное предприятие ОАО "ТВК Россия" (госкорпорация "Ростех") и международного авиационного холдинга ASG. В настоящее время из аэропорта совершаются полеты по России и странам ближнего зарубежья.