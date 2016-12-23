Биржи США закрылись в минусе на внутренней статистике

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости/Прайм. Основные фондовые индексы США в четверг снизились на фоне слабой статистики по рынку труда и данных по доходам и расходам американцев, свидетельствуют данные торгов.

Промышленный индекс Dow Jones уменьшился на 0,12% до 19918,88 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ опустился на 0,44% до 5447,42 пункта, а индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,19% до 2260,96 пункта.

Число первичных заявок на пособие по безработице в стране за неделю, завершившуюся 17 декабря, подскочило на 21 тысячу с показателя предыдущей недели, до 275 тысяч. Индикатор оказался максимальным с конца июня этого года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь на две тысячи — до 256 тысяч.

Потребительские доходы американцев в ноябре увеличились на 1,6 миллиарда долларов, или менее чем на 0,1% по сравнению с октябрем, расходы выросли на 24 миллиарда долларов, или на 0,2%. Аналитики ожидали, что оба показателя выросли в месячном выражении на 0,3%.

Между тем, рост реального ВВП страны за третий квартал, по окончательной оценке, составил 3,5% в годовом выражении, тогда как аналитики ожидали увеличения лишь на 3,3%.

Заказы на товары длительного пользования в ноябре снизились на 4,6% по сравнению с октябрем, в то время как эксперты прогнозировали падение лишь на 4%.

По словам главного технического стратега в BTIG Кэти Стоктон (Katie Stockton), мнение которой приводит агентство Рейтер, некоторый откат назад в ближайшие дни можно только приветствовать, так как он сможет сократить чрезмерную перекупленность и "бычьи" настроения.