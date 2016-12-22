Учреждение Росприроднадзора хочет купить Mercedes-Benz за 7,8 млн рублей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу объявил аукцион на поставку автомобиля Mercedes-Benz, максимальная цена контракта – 7,775 миллиона рублей, соответствующая заявка размещена на портале госзакупок.

Поставить автомобиль Mercedes-Benz S 350 D 4MATIC нужно в течение 10 дней.

Федеральное бюджетное учреждение "Центр лабораторного анализа и технических измерений по Центральному федеральному округу" находится в ведении Федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор).

Кроме того, согласно порталу госзакупок, другое госпредприятие "Российские сети вещания и оповещения" приобрело автомобиль за 4,9 миллиона рублей. Марка машины и ее характеристики в закупочной документации не раскрываются.