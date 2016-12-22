Пассажиропоток аэропорта в Калининграде на международных рейсах упал на 57%

КАЛИНИНГРАД, 22 дек — РИА Новости. Пассажиропоток калининградского аэропорта на международных рейсах упал в 2016 году на 57,59% по сравнению с прошлым годом и составил чуть более 60 тысяч человек, сообщила РИА Новости помощник генерального директора калининградского аэропорта "Храброво" по связям с общественностью Наталья Грицун.

"На международных рейсах обслужено 60 270 пассажиров, что меньше на 57,59% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Сейчас в расписании калининградского аэропорта остались только рейсы в Ташкент. В летнем расписании из Калининграда совершались регулярные рейсы в Барселону, на полурегулярной основе в Салоники и Варну работала также чартерная программа", — сказала Грицун.

Она отметила, что суммарно пассажиропоток аэропорта "Храброво" с января по ноябрь 2016 года вырос на 2,27% и составил 1,46 миллиона человек. Из них на внутренних рейсах за 11 месяцев перевезено 1,4 миллиона пассажиров, что больше показателя прошлого года на 8,89%. Грузов и почты с начала года перевезено 5,8 тысячи тонн, что на 20,45% больше, чем за январь-ноябрь 2015 года.

В зимнем расписании полетов из Калининграда в Москву ежедневно запланировано 10 рейсов в сутки, в Санкт-Петербург — пять в день. Всего в период действия осенне-зимнего расписания полеты из Калининграда осуществляют девять авиакомпаний по восьми внутрироссийским и международным направлениям.

Из-за проведения работ по реконструкции взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек и перрона в аэропорту "Храброво" сохраняется особый регламент работы. Аэропорт работает ежедневно с шести утра до 23 часов и закрыт для полетов в ночное время.

"Храброво" – международный аэропорт Калининграда. Пассажиропоток аэропорта в 2015 году превысил 1,54 миллиона пассажиров, объем обработанного багажа, груза и почты составил 5,5 тысяч тонн. С лета 2015 года для аэропорта "Храброво" введен режим "открытого неба" с пятой степенью "свободы воздуха".