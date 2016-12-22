Таджикистан не согласовал полеты авиакомпании "Ямал" из "Жуковского"

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Таджикистан так и не согласовал российской авиакомпании "Ямал" полеты в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский"; в ответ российская сторона с пятницы приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в российские регионы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минтранса РФ.

"Двадцать второго декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта "Жуковский" назначенного российского авиаперевозчика — авиакомпании "Ямал", — сказали в ведомстве.

"В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы в Российской Федерации с 00 часов 23 декабря", — сообщили в министерстве.

Минтранс России в среду вечером сообщил, что авиасообщение между РФ и Таджикистаном приостановлено с 00.00 22 декабря из-за отсутствия консенсуса по вопросу полетов российской компании "Ямал". Почти час спустя российское министерство сообщило, что власти стран согласовали полеты авиакомпании и сообщение не будет приостановлено, а переговоры продолжатся 22 декабря.

Таджикская сторона отказ в выдаче разрешений "Ямалу" обосновывает отсутствием паритета. Министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе и Душанбе устраивает количество рейсов, выполняемых из аэропорта "Жуковский". По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из "Жуковского".

В свою очередь Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября приняла назначения российских компаний на линиях "Жуковский" — Душанбе и "Жуковский" — Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации в ноябре, однако "Ямалу" это сделать не удалось.