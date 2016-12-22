Рынок российских акций снизился вместе с зарубежными площадками

Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (59)

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снизился по основным индексам вместе с американскими и европейскими площадками.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 1,7% — до 2174,64 пункта, индекс РТС — на 1,32% — до 1125,8 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.18 мск снижался на 16 копеек — до 61,01 рубля, курс евро торговался на уровне предыдущего закрытия — 63,8 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 1,08 — до 55,04 доллара за баррель.

Фондовые индексы США падают в пределах 0,18-0,38%, большинство европейских индексов — на 0,11-0,19%.

"Европейские площадки торговались умеренно негативно, как и американские после публикации нейтральной статистики по безработице, ВВП и динамики потребления в США", — отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Егор Дахтлер.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста — акции "Мосэнерго" (2,79%), "Соллерса" (1,66%), ММК (1,55%), Polymetal (1,44%), РДР "Русала" (1,13%).

Прогнозы и рекомендации

Среди лидеров снижения — акции ОГК-2 (-4,61%), бумаги "Мечела" (обыкновенные акции упали на 4,61%, префы — 3,37%), обыкновенные акции "Россетей" (-4,41%), акции "Камаза" (-3,76%), ТГК-1 (-3,55%), а также акции "Магнита" (-3,15%), "Распадской" (-3,12%) и префы "Транснефти" (-3,09%).

Индекс ММВБ отступил в четверг под уровень поддержки на 2180 пунктов и стоит немного ниже, отмечает Анна Бодрова из "Альпари". В том случае, если в пятницу настроения на площадке останутся такими же, "медведи" направят рублевый индикатор в диапазон 2160-2185 пунктов, считает она.

"Учитывая, что индекс ММВБ пять недель крепко держится выше некогда знакового рубежа в 2000 пунктов, сегодняшний откат не выглядит значительным", — добавляет аналитик.

Явное нежелание инвесторов вытягивать индикаторы рынка акций на новые максимумы почувствовалось еще в среду, 21 декабря, замечает Анастасия Соснова из банка "Российский капитал".

"Таким образом, мы вынуждены констатировать, что движение в рамках предновогоднего ралли окончено, и до конца года, очевидно, торговля на фондовом рынке будет неяркой и малоактивной", — говорит она.