АСВ выплатит 3,3 млрд миллиарда вкладчикам трех банков, лишившихся лицензии

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Выплаты вкладчикам Вега-банка, М2М Прайвет банка и Международного банка развития, у которых ЦБ ранее отозвал лицензию, составят 3,3 миллиарда рублей, сообщает Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

"Согласно полученному реестру обязательств КБ "Вега-банк", за выплатой страхового возмещения на сумму около 2,5 миллиарда рублей могут обратиться порядка 4,1 тысячи вкладчиков, в том числе около 60 вкладчиков, имеющих счета (вклады) для предпринимательской деятельности, на сумму около 4,4 миллиона рублей", — говорится в сообщении.

В М2М Прайвет банк могут обратиться порядка 900 вкладчиков за суммой примерно 467,3 миллиона рублей, в Международный банк развития — около 760 вкладчиков за суммой порядка 364,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что выплаты вкладчикам Вега-банка, М2М Прайвет банка и Международного банка развития, у которых ЦБ РФ с 9 декабря отозвал лицензии, осуществят РГС банк, Минбанк и Россельхозбанк. Выплаты начнутся не позднее 23 декабря.

По величине активов, согласно данным ЦБ, Международный банк развития на 1 ноября 2016 года занимал 423-е место в банковской системе РФ, М2М Прайвет банк — 164-е место в банковской системе РФ, Вега-банк — 304-е место.