Международные резервы России с 9 по 16 декабря снизились на 2,1%

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Международные резервы РФ по состоянию на 16 декабря составили 379 миллиардов долларов против 387 миллиардов долларов на 9 декабря, сообщил Банк России.

Таким образом, за отчетный период резервы снизились на 8 миллиардов долларов, или на 2,1%.

"Международные резервы за неделю с 9 по 16 декабря сократились на 8 миллиардов долларов, или на 2,1%, преимущественно вследствие отрицательной переоценки, а также предоставления банкам-резидентам средств по операциям "валютный своп", — говорится в сообщении ЦБ.

Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).

За 2015 год международные резервы РФ снизились на 4,4% — до 368,4 миллиарда долларов. Исторического максимума резервы достигали в начале августа 2008 года — 598 миллиардов долларов.