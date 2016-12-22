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Экономика

Рынок российских акций снижается на вечерних торгах

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (59)
17:3722.12.2016
(обновлено: 17:38 22.12.2016)
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Трейдеры на фондовой бирже. Архивное фото
© AP Photo/ Seth Wenig

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ снижается на вечерних торгах по основным индексам вместе с европейскими площадками.

Специалист фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Kathy Willens
Рубль растет по инерции в направлении максимумов года
Индекс ММВБ к 17.08 мск снижался на 1,53% — до 2178,58 пункта, индекс РТС — на 1,21% — до 1127,09 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 27 копеек — до 60,9 рубля, курс евро – на 20 копеек– 63,61 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent рос на 0,2% — до 54,57 доллара за баррель.

Индекс ММВБ пробил вниз психологическую отметку 2200 пунктов, но это не является предвестником грядущей сильной коррекции, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Ведущие фондовые индексы РФ развивают снижение, начавшееся под конец вчерашней сессии. Продавцы черпают вдохновение из негативной динамики на зарубежных площадках, тогда как котировки нефти демонстрируют нейтральный настрой", — говорит аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

Основным драйвером продаж на отечественном рынке стало снижение европейских индексов, где возобновились опасения по поводу банковского кризиса в Италии, уточняет он. Инвесторы обеспокоены тем, что пакет спасения итальянских банков, и в первую очередь Banca Monte dei Paschi di Siena (MPS), не покроет "дыры" в балансах, добавляет он.

Деньги
© РИА Новости. Игорь Самойлов
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Международные резервы России с 9 по 16 декабря снизились на 2,1%
Так, европейские площадки на текущий момент снижаются в пределах 0,01-0,07%.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста – акции "Мосэнерго" (2,41%), "Соллерса" (1,85%), ММК (1,56%), "Акрона" (1,27%), "М.Видео" (1,21%).

Среди лидеров снижения – бумаги "Мечела" (обыкновенные акции теряют 5,6%, префы – 3,69%), ОГК-2 (-4,51%), префы "Транснефти" (-3,54%), акции "Распадской" (-3,5%), обыкновенные акции "Татнефти" (-3,35%) и акции "Магнита" (-3,35%).

Прогнозы и рекомендации

Негатив с европейских рынков, перекинувшийся на российскую площадку, может быть частично нивелирован, если котировки нефти возобновят рост на вечерней сессии и вернутся в район 55 долларов за баррель Brent, считает Игорь Ковалев из "ИнстаФорекс".

Добыча нефти. Архивное фото
© AP Photo/ Hasan Jamali
Россия в октябре опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
В целом же наметившаяся консолидация локального рынка говорит о том, что основное внутридневное движение на нем уже реализовалось, замечает Виталий Манжос из банка "Образование". "Поэтому мы ожидаем закрытия индекса ММВБ недалеко от текущего уровня, с существенным понижением в диапазоне от 1% до 2% по итогам дня", — добавляет он.

В целом, коррекция в индексе ММВБ может продолжиться до 2100 пунктов, считает Андрей Кочетков из "Открытие Брокер". "Как минимум, до нового года идей для роста не ожидается, а портфельные управляющие продолжат заполнять графу прибыли от годовых операций", — комментирует он.

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