США упростили экспорт в Иран медицинского оборудования и сельхозпродукции

ВАШИНГТОН, 22 дек — РИА Новости, Алексей Богдановский. США упростили экспорт в Иран медицинского оборудования и ряда видов сельскохозяйственной продукции, сообщил Минфин США в четверг.

Также сняты некоторые ограничения, связанные с запчастями, программным обеспечением, сервисными и образовательными услугами, необходимыми для обслуживания медицинского оборудования. Данные меры вступят в действие 23 декабря.

США сняли с Ирана часть односторонних санкций после того, как была достигнута договоренность по гарантиям мирного характера иранской ядерной программы. При этом США сохраняют против Ирана жесткие финансовые и торговые санкции в связи с другими аспектами политики Тегерана, которые Вашингтон не одобряет. Так, действуют отдельные пакеты санкций по правам человека и по иранской программе создания баллистических ракет.