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Экономика

Сооружение комбината синтетического волокна в Вичуге начнется в 2017 году

16:5322.12.2016
(обновлено: 16:56 22.12.2016)
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МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. Строительство комбината синтетического волокна в городе Вичуга Ивановской области начнется в 2017 году, на проектную мощность предприятие должно выйти к 2020 году, сообщил РИА Новости в четверг представитель пресс-службы правительства региона.

"Проект предполагает создание производства полиэфирного волокна мощностью 175 тысяч тонн в год, а также текстильного ПЭТФ-гранулята мощностью 30 тысяч тонн в год", – сказал собеседник агентства.

Вопрос об участии ВЭБ в финансировании проекта строительства завода был рассмотрен накануне на заседании Наблюдательного совета банка, которое прошло под председательством премьер-министра Дмитрия Медведева.

"В повестке дня есть уже реализуемые проекты, по которым меняются условия финансирования. Есть и новые сделки, в частности, строительство комплекса по производству полиэфирного волокна в Ивановской области – это новый крупный проект, подготовленный новой командой Внешэкономбанка. Это означает, что ВЭБ продолжает исполнять функции института развития. Цель проекта – в локализации производства высококачественного волокна и замещении импортного сырья для лёгкой и текстильной промышленности в нашей стране", — сказал Медведев.

Губернатор Ивановской области Павел Коньков, комментируя итоги заседания Набсовета, отметил, что решение банка поддержать проект "завершает сложнейший этап подготовительной работы".

"Следующий этап – непосредственно строительство комбината. Сегодня потребность российских компаний в синтетическом волокне составляет около 200 тысяч тонн в год, и этот рынок растет. При этом все перерабатываемое в России волокно — импортное. Со строительством комбината в Ивановской области мы делаем серьезную заявку на то, чтобы полностью обеспечить сырьем российский рынок и всех отечественных производителей, которые используют синтетику", — приводит пресс-служба слова Конькова.

Как отметили в пресс-службе, проект комбината в Вичуге включен в обновленную Стратегию развития текстильной промышленности России до 2025 года.

Разработка проектно-сметной документации для комбината, завершенная в 2014 году, была профинансирована из регионального бюджета. Комбинат спроектирован с учетом общемировой тенденции производства полиэфирных штапельных волокон методом прямого формования непосредственно из расплава полимера. В июле 2016 года инвестор выкупил проект, вернув в областной бюджет более 350 миллионов рублей.

В начале декабря предприятие "Ивановский полиэфирный комплекс", реализующее проект, подписало контракт на поставку оборудования, шеф-монтаж и сервисное обслуживание с генеральным поставщиком – компанией Uhde Inventa-Fischer GmbH, входящей в состав концерна ThyssenKrupp Industrial Solutions AG.

В планах Ивановской области — организация переработки продукции комбината непосредственно на территории региона, для чего сформирован проект строительства индустриального парка "Вичуга". Основными потребителями продукции комбината станут текстильные предприятия, автопром, домостроительные и дорожно-строительные компании, а также ряд других отраслей, добавили в пресс-службе.

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