Прицелами "Швабе" может комплектоваться оружие для военно-тактических игр

МОСКВА, 22 дек – РИА Новости. В ближайшем будущем прицелами "Швабе" будет комплектоваться оружие для военно-тактических игр. Такую возможность не исключают в российском оптико-электронном холдинге "Швабе".

"Не исключено, что в будущем оптическими и коллиматорными прицелами будет комплектоваться оружие для военно-тактических игр, таких как страйкбол, лазертаг, фаертаг и других. Сегодня мы рассматриваем, в том числе и такую новую для нашей продукции сферу применения. Это один из обсуждаемых вариантов взаимодействия с Федерацией военно-тактических игр", ‒ сказал первый заместитель генерального директора "Швабе" Сергей Попов.

Более двадцати моделей прицелов производства Вологодского оптико-механического завода (ВОМЗ) и "Швабе – Оборона и Защита" (входят в состав холдинга) были представлены на финальном этапе прошедшего на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха ВС РФ "Патриот" финального этапа первого чемпионата по страйкболу Battle Arena.

В пресс-службе холдинга напомнили, что предварительное соглашение о сотрудничестве между холдингом и Федерацией военно-тактических игр (ФВТИ) было достигнуто в ноябре текущего года.

В 2017-2018 годах "Швабе" планирует выпустить более десяти новых видов прицелов. Выпускаемые в настоящее время прицелы "Швабе" широко востребованы охотниками и спортсменами России и более 25 стран мира.