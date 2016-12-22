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Экономика

Рубль растет по инерции в направлении максимумов года

16:0022.12.2016
(обновлено: 16:32 22.12.2016)
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Специалист фондовой биржи. Архивное фото
© AP Photo/ Kathy Willens

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля к доллару и евро продолжает расти в четверг днем, несмотря на снижение цены нефти в район 54 долларов за баррель.

Евро продолжает обновлять полуторагодовой минимум, опустившись ниже уровня 63,5 рубля, доллар стоит около 61 рубля.

Курс доллара расчетами "завтра" к 15.48 мск снижался на 14 копеек, до 61,03 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 63,76 рубля, следует из данных Московской биржи.

Рубль на годовых максимумах

Курс рубля против доллара и евро продолжает сохранять уверенные позиции, и по инерции тестирует отметку 61 за доллар, толкая американскую валюту к минимуму года ниже 60,5 рубля. Евро обновляет полуторагодовые минимумы ниже 63,5 рубля.

При этом стоимость нефти не способствует укреплению рубля. Цена "черного золота" опустилась в район 54 долларов за баррель.

Данные минэнерго США зафиксировали то, что коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, неожиданно увеличились, на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики полагали, что запасы напротив, снизились на 2,515 миллиона баррелей, до 480,69 миллиона баррелей.

В то же время поддержка рублю исходит от внутренних факторов. Приближение пика декабрьских налоговых выплат в РФ и сохраняющийся спрос на рублевые инструменты поддерживают рублевую ликвидность дорогой. Так, ставка overnight MosPrime (10,33%) превышает ключевую ставку ЦБ РФ (10% годовых).

В итоге доллар и евро днем теряют 0,1-0,3% против рубля. Рублевая цена нефти при этом опустилась в район 3,3 тысячи рублей за баррель.

Прогнозы

На следующую неделю приходятся две крупные налоговые даты – 26 и 28 декабря, по итогам которых отток ликвидности составит до 570 миллиардов рублей, оценивают аналитики Росбанка.

"После этого, в последние дни декабря, рынок встретит лавину бюджетных трат (предложение рублей возрастет на фоне выплат Минфином), что компенсирует некоторую суматоху перед длительными выходными", — полагают в Росбанке.

Снижение цен на нефть не повлекло за собой существенного ослабления российской валюты, рассуждает Том Левинсон из компании "Сбербанк КИБ". В понедельник наступает срок налоговых платежей, в рамках которых российским компаниям, по нашим оценкам, предстоит перечислить в бюджет около 650 миллиардов рублей, добавил он.

"Эти выплаты, вероятно, окажут поддержку рублю, поскольку они предполагают продажу иностранной валюты крупнейшими экспортерами. В условиях невысокой рыночной активности в преддверии новогодних праздников мы не исключаем, что пара USD/RUB снова протестирует уровни вблизи отметки 60,50, если экспортеры будут продавать иностранную валюту для финансирования налоговых выплат", — заключил Левинсон.

© Инфографика
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