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Экономика

Ципрас намерен вывести Грецию на международный рынок финансирования

15:4922.12.2016
(обновлено: 15:53 22.12.2016)
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Премьер-министр Греции Алексис Ципрас
© РИА Новости. Сергей Гунеев
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АФИНЫ, 22 дек — РИА Новости, Геннадий Мельник. Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что Греция в 2017 году вернется на международный рынок долгосрочного кредитования, несмотря на нерешенные пока проблемы с кредиторами.

Фондовая биржа в Афинах, Греция. Архивное фото
© AP Photo/ Yorgos Karahalis
Франция выступает против заморозки мер для снижения долга Греции
Греция лишилась доступа к международному рынку долгосрочных заимствований в 2010 году из-за чрезмерно высокого процента по займам, вызванного кризисом доверия. Страна финансирует свои потребности в заимствованиях за счет кредитов по программам помощи и размещения краткосрочных векселей на внутреннем рынке.

При этом Афины и международные кредиторы не могут завершить вторую оценку программы реформ, от которой зависит выделение кредитов. Помимо этого Европейский механизм стабильности ESM заморозил решение Еврогруппы об облегчении долгового бремени Греции после того, как Ципрас решил направить на помощь бедным часть дополнительных доходов бюджета.

Вид на парламент Греции в Афинах. Архивное фото
© AFP 2016/ Aris Messinis
Парламент Греции принял бюджет на 2017 год
Экономика Греции после семи лет постоянного и почти непрерывного спада, после семи лет глубокой рецессии сегодня стоит на пороге возвращения к росту, ситуация начинает меняться фундаментально, заявил Ципрас в четверг на презентации "суперфонда" инвестиций для инновационных предприятий (Equifund of Funds).

"Греция в 2017 году не просто вернется к росту, но вернется к очень высоким темпам. Прогноз роста — 2,7% в 2017 году и 3,1% роста в 2018 году", — сказал премьер.

"У Греции сейчас есть все основания для самостоятельного выхода в 2017 году на финансовые рынки", — добавил Ципрас.

По его словам, сейчас цель правительства — закрыть вторую оценку, выполнив все требуемые по соглашению с кредиторами меры, чтобы не поставить под угрозу положительный импульс в экономике.

Премьер-министр Греческой Республики Алексис Ципрас. Архивное фото
© РИА Новости. Алексей Дружинин
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Ципрас оптимистично настроен относительно снижения госдолга Греции
Он заявил также, что экономические показатели важны, но они должны быть отражены в уровне жизни и уровне оптимизма граждан страны, так как они формируют экономику.

Ципрас заявил, что нет ни одного европейского института, который хотел бы помешать выходу греческой экономики из многолетнего кризиса.

Говоря о создаваемом венчурном фонде, Ципрас сообщил, что на начальном этапе этот фонд соберет 260 миллионов евро из европейских структурных фондов, за счет государственных средств и из Европейского инвестиционного фонда. Благодаря синергии и участию греческих банков и международных инвесторов, его вклад в реальный сектор экономики, как ожидается, превысит 1 миллиард евро, сказал премьер.

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