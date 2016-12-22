Медведев отметил успешную работу энергетиков в зимний период

ГОРКИ, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Российские электроэнергетики в целом успешно справляются с пиковыми зимними нагрузками, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на совещании по проекту энергостратегии России до 2035 года.

"Сейчас как раз наша страна проходит пик зимних нагрузок и, несмотря на всякого рода проблемы, энергетики в целом успешно с этим справляются", — сказал он.

По словам главы правительства, у России уникальный опыт энергоснабжения. "На огромных территориях на 11 часовых поясах, где используются все виды энергоносителей…" — отметил он.

Медведев поздравил работников электроэнергетического комплекса с профессиональным праздником — Днем энергетика. По словам премьера, электроэнергетика, так же как и нефтяная, газовая и угольная промышленность, занимает ключевые позиции в экономике РФ.

"От того, как работают энергетики, напрямую зависят и промышленные, и сельскохозяйственные предприятия, транспорт, ЖКХ; зависят цены, квартплата, стоимость проезда и состояние окружающей среды. И это все касается всех граждан нашей страны", — сказал Медведев.