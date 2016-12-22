Никитин: Россия и Япония обсуждают проект по производству и поставке лития

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Россия и Япония обсуждают проект по производству и поставке лития, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.

"Что касается конкретных проектов сотрудничества, я бы, например, выделил проект "Росэлектроники", который ориентирован на производство и поставку лития. У нас разработана уникальная технология, которая уже испытана, и мы уверены в том, что она применима", — сказал он.

Основным потребителем лития в мире сейчас является Япония. "От японских партнеров нам необходимо получить долгосрочный спрос. Показательно, что в рамках визита российской делегации в Японию состоялось подписание соглашения о намерениях именно по этому проекту", — добавил первый замминистра.

По словам Никитина, в рамках работы с японскими коллегами есть еще направления подобного рода — по вольфраму, германию, ниобию и по другим редкоземельным элементам.

"Практически по всем этим проектам речь идет о производстве высокотехнологичной продукции металлургии. Отмечу, что основным мировым производителем здесь является Китай, а потребителем — Япония, которая зависит от него в ряде случаев более чем на 90%. Естественно, что диверсификация поставок им очень интересна, а нам интересно развивать производство таких металлов", — подчеркнул собеседник агентства.

"Отмечу, что мы не намерены останавливаться на достигнутом, и у нас постоянно пополняется портфель проектов совместного сотрудничества (с Японией – ред.)", — добавил Никитин.

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