Никитин: Россия и Япония обсуждают проект по производству и поставке лития

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Россия и Япония обсуждают проект по производству и поставке лития, сообщил РИА Новости первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.
"Что касается конкретных проектов сотрудничества, я бы, например, выделил проект "Росэлектроники", который ориентирован на производство и поставку лития. У нас разработана уникальная технология, которая уже испытана, и мы уверены в том, что она применима", — сказал он.
Основным потребителем лития в мире сейчас является Япония. "От японских партнеров нам необходимо получить долгосрочный спрос. Показательно, что в рамках визита российской делегации в Японию состоялось подписание соглашения о намерениях именно по этому проекту", — добавил первый замминистра.
По словам Никитина, в рамках работы с японскими коллегами есть еще направления подобного рода — по вольфраму, германию, ниобию и по другим редкоземельным элементам.
"Отмечу, что мы не намерены останавливаться на достигнутом, и у нас постоянно пополняется портфель проектов совместного сотрудничества (с Японией – ред.)", — добавил Никитин.