В ГД внесли проект, позволяющий ЦБ работать с банками через онлайн-кабинет

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты Анатолий Аксаков, Игорь Дивинский, Мартин Шаккум, Олег Николаев и сенатор Николай Журавлев внесли в Госдуму законопроект, позволяющий Банку России работать и взаимодействовать с банками через онлайн-кабинеты, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Согласно предлагаемому документу, кредитная организация получит возможность создать на официальном интернет-сайте ЦБ личный кабинет, с помощью которого она сможет обмениваться с регулятором документами и прочей информацией. При этом порядок взаимодействия Банка России с банками при использовании ими личного кабинета должен установить сам ЦБ.

Уточняется, что личный кабинет позволит банкам получать в электронной форме различные документы, в том числе запросы, требования, предписания Банка России и разъяснения по поводу применения его нормативных актов, а также передавать регулятору отчетность и документы и все прочие необходимые сведения.

Предполагается, что реализация законопроекта позволит Банку России ускорить и упростить доставку документов, устранить проблемы, связанные с территориальной удаленностью кредитной организации от территориального учреждения Центробанка.

Помимо этого, личный кабинет позволит "однозначно разрешить вопрос" с установлением момента доставки предписаний Банка России, которыми в отношении кредитных организаций вводятся меры воздействия, предусмотренные законом о ЦБ, поясняют разработчики законопроекта.