Никитин: промышленникам предпочитают более слабый, но стабильный курс рубля

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Промышленным производителям комфортнее работать при слабом, но более устойчивом курсе рубля, полагает первый замглавы Минпромторга РФ Глеб Никитин.

"Безусловно", — сказал он в интервью РИА Новости, отвечая на соответствующий вопрос.

"Прогнозируемость не только для промышленности, а для любого бизнеса всегда предпочтительнее. Конечно, любой шок имеет негативное влияние, но в конечном итоге к нему приспосабливаются и оказываются уже на новом стабильном уровне развития. Постоянные шоки не дают в принципе наладиться инвестиционному процессу и нормально вести бизнес", — пояснил он.

Курс рубля в завершающемся году продемонстрировал ощутимый прирост к основным резервным валютам. Рост российской валюты с конца 2015 года против доллара при этом составил около 22%, а к евро — более 25%.

Читайте полный текст интервью >>