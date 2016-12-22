Медведев призвал дать четкие ориентиры энергокомпаниям по налогам в отрасли

ГОРКИ, 22 дек — РИА Новости. Необходимо дать четкие ориентиры российским и зарубежным энергетическим компаниям по налогам в отрасли, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Нашим энергетическим компаниям, зарубежным потребителям нужно дать четкие ориентиры: какой будет налоговый режим, какова будет тарифная, ценовая политика; сделать наш энергетический рынок более открытым, прозрачным, конкурентным и более привлекательным для инвестиций", — сказал Медведев на совещании о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года.

Он отметил, что нефтяные и газовые проекты – это долгосрочный бизнес, где счет идет на миллиарды.

Изначально предполагалось, что Энергостратегия до 2035 года и входящие в нее генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей будут утверждены до конца 2014 года. Однако утверждение Энергостратегии было отложено по нескольким причинам, в частности, из-за секторальных санкций Запада в отношении российских нефтегазовых компаний, а также резкого падения цен на нефть.

Согласно последнему проекту Энергостратегии-2035, добыча нефти в РФ в 2020 году, по оптимистичному сценарию, прогнозируется на уровне 555 миллионов тонн, а уровень цен до 2020 года — 50-65 долларов за баррель. До 2035 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ до 555-560 миллионов тонн и цены на нее до 95-105 долларов за баррель.