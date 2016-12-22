Власти Поморья приняли бюджет на 2017-2019 годы

АРХАНГЕЛЬСК, 22 дек – РИА Новости. Архангельское областное Собрание депутатов приняло во втором чтении законопроект о бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов, согласно которому сумма доходов областного бюджета на 2017 год осталась прежней – более 59 миллиардов рублей, расходы составят свыше 61 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства региона.

"Основные параметры бюджета региона остались неизменными. Общая сумма доходов запланирована в сумме 59 миллиардов рублей, расходов – в 61 миллиард рублей. При рассмотрении законопроекта во втором чтении поступило 20 поправок от губернатора Архангельской области Игоря Орлова и депутатов областного Собрания. Поправки носят уточняющий характер и коснулись перераспределения бюджетных ассигнований", — сказал собеседник агентства.

Как отметил глава области, социальная направленность бюджета осталась неизменной, но в главном финансовом документе региона есть место для решений, направленных на реализацию перспективных планов, в частности, мероприятий по развитию Архангельска как областного центра. "Об этом мы договаривались с жителями столицы Поморья, и эти договоренности выполняются. Изначально речь шла о 700 миллионах. Теперь же, с учетом всех источников финансирования, эта сумма превышает миллиард рублей. Более того, не исключено её увеличение после получения трансфертов из федерального бюджета", — цитирует пресс-служба слова главы региона.

Согласно документу, дополнительные средства выделены на развитие территориального общественного самоуправления и поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, на участие в спортивных соревнованиях и приобретение спортинвентаря.

Кроме того, в постановление о принятии областного бюджета вошёл ряд рекомендаций, выработанных по итогам депутатских слушаний и в ходе работы профильных комитетов областного Собрания над проектом бюджета. "Область входит в 2017 год со всеми необходимыми документами, прежде всего – в финансовой сфере. Поправки, предложенные депутатами, уточняют отдельные направления деятельности и некоторые параметры отражают меры, действительно необходимые для развития региона". подчеркнул Орлов.

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