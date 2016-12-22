Рязанская область вошла в пятерку лучших в ЦФО по производству молока

РЯЗАНЬ, 22 дек — РИА Новости. Рязанская область в 2016 году стала пятой в Центральном федеральном округе, войдя в двадцатку лучших регионов РФ по производству молока, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы губернатора.

"В 2016 году, как и в течение ряда предыдущих лет, молочное животноводство в Рязанской области демонстрирует положительную динамику. По итогам года в регионе будет произведено около 350 тыс. тонн молока. Рост составит 4,3% к уровню прошлого года", – сказал глава региона Олег Ковалев в четверг на региональном совещании по развитию молочной отрасли.

По его словам, средняя продуктивность животных увеличилась до 5315 килограммов, что больше, чем в прошлом году на 170 килограммов, а в племенных хозяйствах – до 7000 килограммов.

"Хороших результатов удалось достичь за счет привлечения инвестиций в отрасль, оказания хозяйствам системной господдержки, использования современных технологий в содержании животных и производстве кормов. Так, в 2016 году на одну условную голову скота заготовлено почти 39 центнеров кормовых единиц, при норме – 30", – отметил глава региона.

Ковалев добавил, что для сохранения положительной динамики в животноводстве, в отрасль будут активно привлекать молодых специалистов.

"Будет увеличиваться целевой набор студентов в профильные вузы и колледжи, на базе лучших предприятий АПК будут открыты кафедры учебных заведений. Кроме того, продолжится работа по привлечению молодых специалистов за счет предоставления преференций по жилью и оплате труда", – отметил губернатор.

Другие новости региона читайте здесь