Министр экономики Японии рассказал о целях визита в Москву в январе

ТОКИО, 22 дек — РИА Новости, Иван Захарченко. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Хиросигэ Сэко намерен посетить Москву в январе 2017 года для обсуждения путей реализации плана российско-японского экономического сотрудничества, о чем он заявил в письменном интервью РИА Новости.

"Если позволят различные обстоятельства, то и в январе будущего года я намерен посетить Москву и провести обмен мнениями о путях продвижения японо-российского экономического сотрудничества с представителями российского правительства", — отметил Сэко.

Министр также напомнил, что во время визита 15-16 декабря в Японию президента РФ Владимира Путина, были подписаны 12 межправительственных документов, а также 68 документов о бизнес-проектах в соответствии с планом сотрудничества по восьми направлениям. Как отметил Сэко, чрезвычайно важно, чтобы эти проекты принесли выгоду и российской стороне.

Сложности

"Однако нельзя отрицать, что среди японских предпринимателей в отношении бизнеса с Россией есть негативное представление, в том числе, насчет правовой нестабильности и сложности инвестиционных процедур. В этом случае, правительство намерено помочь в частности скорейшему урегулированию проблем через упорные переговоры с российской стороной", — заявил японский министр.

"Прежде всего, чрезвычайно важно реализовать эти проекты, и правительство должно помогать в этом", — подчеркнул он.

Во время визита Путина в Японию была достигнута договоренность начать переговоры о совместной хозяйственной деятельности на четырех островах южных Курил, которую Россия предлагала еще в 1990-е годы. Япония надеется, что экономическое сотрудничество с Россией поможет заключению мирного договора и урегулированию территориального вопроса, связанного с притязаниями Токио на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Сэко не стал отвечать на вопросы о конкретных деталях идеи совместной хозяйственной деятельности на четырех островах и сроках переговоров по этому вопросу.

"Относительно совместной хозяйственной деятельности, я хотел бы воздержаться от комментариев о предстоящих переговорах, так как это вопрос в области дипломатии", — пояснил министр. По его словам, детали должны обсуждаться по внешнеполитическим каналам.

Вместе с тем, ранее на этой неделе премьер-министр Японии Синдзо Абэ дал в Токио некоторые пояснения по этому поводу, заявив о модели "совместного владения" четырьмя островами со стороны России и Японии. Если это произойдет, то, по его словам, японцы смогут посещать сколько угодно эти острова и жить там.

Как сообщала ранее газета Mainichi ("Майнити"), в межправительственных российско-японских переговорах по совместной хозяйственной деятельности на южных Курилах примут участие представители не только МИДа, но и других заинтересованных ведомств. С японской стороны газета называет среди них министерства земель и транспорта, здравоохранения, благосостояния и труда, окружающей среды, агентство по рыболовству министерства сельского, лесного и водного хозяйств.

По данным "Майнити", правовыми вопросами совместной хозяйственной деятельности на островах будет заниматься министерство иностранных дел, и 19 декабря в МИД Японии проходило совещание, на котором обсуждались возможные варианты.

История вопроса

По Московской декларации от 1998 года "Об установлении созидательного партнерства между РФ и Японией", уже предусматривалось создание межправительственной подкомиссии по совместной хозяйственной деятельности на островах Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи.

Япония претендует на эти острова, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Возвращение островов Токио поставил условием заключения мирного договора с Россией, который по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы заключается в том, что южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, и российский суверенитет над ними имеет соответствующее международно-правовое оформление.

Для продвижения переговоров о заключении мирного договора между двумя странами Абэ и Путин договорились развивать экономическое сотрудничество, в том числе через совместную хозяйственную деятельность на южных Курилах.