Власти Мордовии планируют создать мусоросортировочный комплекс

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 дек – РИА Новости. Власти Мордовии планируют в ближайшие годы создать в республике мусоросортировочный комплекс с автоматизированной линией оптического сканирования материалов и шесть перегрузочных станций, сообщает пресс-служба главы региона.

"Экологическая безопасность, подразумевающая бережное использование природных ресурсов и защиту окружающей среды, напрямую влияет на качество жизни наших жителей. Для нас это один из главных приоритетов в работе", — сказал глава Мордовии Владимир Волков, слова которого приводятся в сообщении.

По словам Волкова, одной из масштабных задач по улучшению экологической обстановки и укреплению позиций одного их самых экологически чистых регионов страны является создание мусоросортировочного комплекса с автоматизированной линией оптического сканирования материалов. В ближайшие 2 года в регионе также должны быть построены шесть перегрузочных станций и первая карта полигона твердых бытовых отходов с ежегодной мощностью 280 тысяч тонн, добавил он.

Во втором национальном докладе об экологическом следе регионов страны, подготовленном Всемирным фондом дикой природы России, говорится, что Мордовия оказывает наименьшее воздействие на природу и эффективно использует свои биоресурсы.

"Такой результат особенно приятен, учитывая, что 2017 год объявлен годом экологии", — отметил глава Мордовии.

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