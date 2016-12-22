Главу Нацбанка Украины обвинили в целенаправленном уничтожении Приватбанка

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости. Бывший заместитель председателя правления национализированного украинского Приватбанка Дмитрий Дубилет заявил, что глава Нацбанка Украины Валерия Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению банка.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов стало владельцем 100% акций Приватбанка.

"С приходом к власти Гонтарева вела целенаправленную политику по уничтожению нашего банка… Государство инициировало ряд информационных атак, которые приводили к панике среди наших клиентов", — написал Дубилет на своей странице в Facebook.

По его словам, недостача в капитале Приватбанка в 5,6 миллиарда долларов образовалась не в результате вывода денег, а из-за резкого и "несправедливого изменения правил игры от НБУ". Он также отметил, что Нацбанк отменил международные стандарты определения связанных лиц и начал относить к связанным лицам "всех подряд".

По словам бывшего топ-менеджера, Нацбанк использовал рефинансирование, выданное Приватбанку на покрытие оттока депозитов, как инструмент давления на банк.