Суд не допустил "Яндекс" к спору Google с ФАС

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд оставил в силе определение арбитража Москвы, которым компании "Яндекс" было отказано во вступлении в судебный процесс по заявлению американской компании Google об оспаривании штрафа ФАС России в размере 438 миллионов рублей, следует из информации на сайте суда.

"Оставить определение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", — говорится в сообщении.

Таким образом, апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу компании "Яндекс", желавшей вступить в дело в качестве третьего лица без самостоятельных требований.

"Яндекс" 1 ноября на заседании арбитража Москвы по заявлению Google к ФАС подал ходатайство о вступлении в дело в качестве третьего лица, мотивируя его тем, что именно он выступил инициатором антимонопольного разбирательства в отношении Google — по заявлению "Яндекса" ФАС в 2015 году начала расследование. Суд первой инстанции, однако, отказался допустить "Яндекс" к процессу и, более того, решил вести разбирательство в закрытом режиме по просьбе американской компании.

Google в своем заявлении просит признать незаконным постановление ФАС о привлечении к административной ответственности от 11 августа, которым компания была наказана за нарушение антимонопольного законодательства. ФАС в сентябре 2015 года признала Google виновной в нарушении закона о конкуренции, в частности, в злоупотреблении доминирующим положением на рынке предустановленных магазинов приложений в ОС Android. Сумма штрафа была рассчитана как 9% от оборота компании на рынке магазинов мобильных приложений РФ за 2014 год.

Ведомство предписало компании до 18 декабря 2015 года устранить нарушения путем корректировки договоров с производителями устройств. В соответствии с предписанием, Google должна устранить нарушения, к которым ФАС отнесла, в том числе, обязательную предустановку на мобильные устройства вместе с Google Play ряда других приложений компании, а также запрет на предустановку приложений иных компаний. В начале ноября, ФАС оштрафовала Google Inc. и Google Ireland Limited на общую сумму 1 миллион рублей за неисполнение предписания.