В Воронежской области открыли участок автодороги М-4 "Дон"

ВОРОНЕЖ, 22 дек – РИА Новости. ГК "Автодор" открыл в Воронежской области участок автомобильной дороги М-4 "Дон" стоимостью 17 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости с места события.

Строительство участка 517-544 километры в обход населенных пунктов Новая Усмань и Рогачевка автомобильной дороги М-4 "Дон" велось с 2013 по 2016 год. Протяженность участка составляет 29,15 километров. На участке возведены две транспортные развязки, 14 путепроводов, два надземных пешеходных перехода и 21 водопропускная труба. Торжественное открытие участка состоялось 22 декабря.

"Сегодня мы официально запускаем участок трассы в эксплуатацию, скоро он начнет работать в платном режиме", — сказал на открытии министр транспорта РФ Максим Соколов.

Согласно открытым данным, стоимость участка составила 17 миллиардов рублей. Участок строился на условиях государственно-частного партнерства.

По данным ГК "Автордор", 29-километровый участок категории IA имеет расчетную скорость движения 150 километров в час. Участок четырехполосный с разделительной полосой шесть метров. До этого участок М-4 "Дон" проходил через населенные пункты Новая Усмань и Рогачевка и, по данным ГК "Автодор", являлся одним из сложных мест на дороге М-4 "Дон".

"Пролегание трассы через населенные пункты негативно сказывалось на экологической ситуации, безопасности дорожного движения и скорости транзитного транспортного потока", — говорится в сообщении ГК "Автодор".

По данным ГК "Автодор", строительство обхода сел началось 5 июня 2014 года. Новый участок стал продолжением обхода Воронежа. Обход построен силами ООО "Трансстроймеханизация". Участок заработает в платном режиме после официального ввода в эксплуатацию, начиная с 0.00 мск 26 декабря 2016 года.