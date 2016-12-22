В Воронежской области открыли участок автодороги М-4 "Дон"

ВОРОНЕЖ, 22 дек – РИА Новости. ГК "Автодор" открыл в Воронежской области участок автомобильной дороги М-4 "Дон" стоимостью 17 миллиардов рублей, передает корреспондент РИА Новости с места события.
"Сегодня мы официально запускаем участок трассы в эксплуатацию, скоро он начнет работать в платном режиме", — сказал на открытии министр транспорта РФ Максим Соколов.
Согласно открытым данным, стоимость участка составила 17 миллиардов рублей. Участок строился на условиях государственно-частного партнерства.
"Пролегание трассы через населенные пункты негативно сказывалось на экологической ситуации, безопасности дорожного движения и скорости транзитного транспортного потока", — говорится в сообщении ГК "Автодор".
По данным ГК "Автодор", строительство обхода сел началось 5 июня 2014 года. Новый участок стал продолжением обхода Воронежа. Обход построен силами ООО "Трансстроймеханизация". Участок заработает в платном режиме после официального ввода в эксплуатацию, начиная с 0.00 мск 26 декабря 2016 года.