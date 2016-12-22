"Связной" может возобновить продажи смартфонов Samsung

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. "Связной" ведет переговоры с Samsung о возобновлении продаж смартфонов компании, сообщил РИА Новости представитель ритейлера Сергей Тихонов.

"Связной" обсуждает возможности возобновления сотрудничества с Samsung. Детали переговоров мы не раскрываем. О сроках и условиях возобновления сотрудничества ритейлер сообщит дополнительно", — сказал он.

Розничные сети "Вымпелкома" и "Мегафона", а также ритейлеры "Евросеть" и "Связной" с июня 2015 года перестали закупать смартфоны и планшеты Samsung, объясняя это большим количеством брака. Samsung заявлял, что уровень брака его устройств менее 1%.

Источники, близкие к Samsung, связывали конфликт с тем, что вендор продолжил поставлять товар в розничную сеть МТС, которая начала демпинговать на рынке мобильных устройств, продавая их практически по закупочным ценам. Перед этим МТС прекратили сотрудничество с "Евросетью" и "Связным".

В августе сообщалось, что "Евросеть" ведет переговоры о возобновлении продаж устройств Samsung. В декабре стороны заключили мировое соглашение по спору между компаниями на 1,2 миллиарда рублей.