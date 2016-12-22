Anadarko продает газовые активы в формации Marcellus

МЕХИКО, 22 дек – РИА Новости. Anadarko Petroleum продает газовые месторождения в американском штате Пенсильвания и несколько трубопроводов за 1,2 миллиарда долларов энергокомпании Alta Resources Development, сообщает Wall Street Journal.

Сделка включает продажу участков площадью около 79 тысяч гектаров в сланцевой формации Marcellus и соответствующее оборудование. Закрыть сделку планируется в начале 2017 года.

Anadarko намерена переориентироваться на бурение нефтяных скважин в штатах Техас и Колорадо, заявил представитель компании Джон Кристиансен (John Christiansen). "Это выход из Marcellus. Мы фокусируем наши капзатраты на бассейнах DJ в Колорадо и Delaware в Техасе", — сказал он.

В июле Anadarko сообщила о планах по продаже своих активов на 3,5 миллиарда долларов в этом году, намереваясь направить полученные средства на выплату долга. Также компания рассматривает возможность покупки других активов в случае роста цен на сырье.