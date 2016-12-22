Медведев проведет совещание о проекте Энергостратегии России до 2035 года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости/Прайм. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 22 декабря проведет совещание о проекте Энергетической стратегии России на период до 2035 года, сообщила пресс-служба кабинета министров.

Изначально предполагалось, что Энергостратегия до 2035 года и входящие в нее генеральные схемы развития нефтяной и газовой отраслей будут утверждены до конца 2014 года. Однако утверждение Энергостратегии было отложено по нескольким причинам, в частности, из-за секторальных санкций Запада в отношении российских нефтегазовых компаний, а также резкого падения цен на нефть.

В середине 2015 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал, что энергостратегия будет снова скорректирована с учетом нового макроэкономического прогноза.

Согласно последнему проекту Энергостратегии-2035, добыча нефти в РФ в 2020 году, по оптимистичному сценарию, прогнозируется на уровне 555 миллионов тонн, а уровень цен до 2020 года — 50-65 долларов за баррель. До 2035 года прогнозируется рост добычи нефти в РФ до 555-560 миллионов тонн и цены на нее до 95-105 долларов за баррель.