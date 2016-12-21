Fitch: национализация Приватбанка станет испытанием для реформ на Украине
23:1821.12.2016
(обновлено: 23:20 21.12.2016)
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Национализация Приватбанка, крупнейшего на Украине частного банка, станет испытанием для проводимых Киевом реформ, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.
Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций Приватбанка, правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Власти заявляли, что новым главой правления банка должен стать экс-министр финансов Александр Шлапак.
"Национализация и планируемая рекапитализация крупнейшего украинского банка является ключевым шагом в усилиях (властей Украины — ред.) снизить уязвимость банковского сектора страны", — говорится в релизе Fitch.
"Несмотря на наличие прогресса в улучшении здоровья финансовой системы (Украины — ред.), капитализация банковского сектора низкая, а проблемных кредитов много. Приватбанк станет важным индикатором способности властей (Украины — ред.) удержать восстановление доверия к финансовой системе страны…", — также отмечает агентство.
При этом эксперты Fitch добавляют, что если Киеву не удастся стабилизировать работу банка, а также предотвратить дальнейшее ухудшение его капитала и, в конечном итоге, вернуть банк в частное владение, то это может подорвать восстановление экономики Украины.