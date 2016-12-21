Fitch: национализация Приватбанка станет испытанием для реформ на Украине

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Национализация Приватбанка, крупнейшего на Украине частного банка, станет испытанием для проводимых Киевом реформ, считают эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций Приватбанка, правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Власти заявляли, что новым главой правления банка должен стать экс-министр финансов Александр Шлапак.

"Национализация и планируемая рекапитализация крупнейшего украинского банка является ключевым шагом в усилиях (властей Украины — ред.) снизить уязвимость банковского сектора страны", — говорится в релизе Fitch.

"Несмотря на наличие прогресса в улучшении здоровья финансовой системы (Украины — ред.), капитализация банковского сектора низкая, а проблемных кредитов много. Приватбанк станет важным индикатором способности властей (Украины — ред.) удержать восстановление доверия к финансовой системе страны…", — также отмечает агентство.

При этом эксперты Fitch добавляют, что если Киеву не удастся стабилизировать работу банка, а также предотвратить дальнейшее ухудшение его капитала и, в конечном итоге, вернуть банк в частное владение, то это может подорвать восстановление экономики Украины.