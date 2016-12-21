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Экономика

Рынок российских акций снизился на неожиданном росте запасов нефти в США

Тема:
Ситуация на мировых фондовых рынках в декабре 2016 (59)
19:4621.12.2016
(обновлено: 23:12 21.12.2016)
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Сотрудник в офисе группы Московская Биржа ММВБ-РТС
© РИА Новости. Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм, Елена Лыкова. Рынок акций РФ в среду закрылся в минусе после публикации данных Минэнерго США о неожиданном росте запасов нефти в стране.

Индекс ММВБ к закрытию снизился на 0,63% — до 2212,33 пункта, индекс РТС — на 0,15%, до 1140,88 пункта, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.10 мск снижался на 37 копеек — до 61,09 рубля, курс евро — на 9 копеек, до 63,76 рубля.

Февральский фьючерс на нефть марки Brent дешевел на 0,27% — до 55,2 доллара за баррель.

Как сообщило Минэнерго США, коммерческие запасы нефти в стране (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 16 декабря, увеличились на 2,3 миллиона баррелей, или на 0,5% — до 485,4 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали снижения запасов.

Лидеры и аутсайдеры

Среди лидеров роста по итогам торгов – акции "Мосэнерго" (5,61%), ЛСР (1,14%), "Распадской" (1,12%), ИСКЧ (1,06%).

В аутсайдерах – акции ТГК-1 (-6,78%), "Камаза" (-3,34%), ФСК "ЕЭС" (-2,74%) префы "Башнефти" (-2,71%), акции "Акрона" (-2,49%), а также префы "Сургутнефтегаза" (-2,46%), акции ОГК-2 (-2,35%), "Мегафона" (-2,21%) и "Русгидро" (-2,04%).

Прогнозы и рекомендации

На четверг Михаил Крылов из "Golden Hills — КапиталЪ АМ" прогнозирует консолидацию нефти и рынка РФ в боковом тренде перед публикацией важной статистики по ВВП и заказам на товары длительного пользования в США.

В дальнейшем тенденция сокращения запасов нефти в США может возобновиться, но пока нефтяной рынок может взять небольшую передышку, и это вызовет заметную пробуксовку индекса ММВБ, полагает он. "В четверг индекс ММВБ может снизиться до 2200 пунктов, индекс РТС — до 1131 пункта, при умеренном откате цен на нефть — на 0,3%", — прогнозирует аналитик.

В свою очередь, Анна Бодрова из "Альпари" отмечает, что рублевый индекс ММВБ остается в привычном диапазоне 2190-2250 пунктов, и на текущий момент нет веских оснований для его перемещения за эти границы. При этом объемы внутридневных торгов к концу года закономерно сокращаются, добавляет она.

"Как только рынок почувствует признаки фиксации прибыли, индекс ММВБ начнет плавно скатываться в область 2180-2190 пунктов. И если к техническим действиям больше ничего не прибавится, то год закроется где-то вблизи этих отметок. С января текущего года и к настоящему времени индекс ММВБ вырос на 26%, такой доходности не показал ни один из официальных американских индикаторов", — комментирует эксперт.

"В целом мы уже не видим причин, которые могут стимулировать российские индикаторы рынка акций к обновлению достигнутых в середине декабря максимумов", — в свою очередь, отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова.

Для возникновения в бумагах нефтяного сектора существенного потенциала к росту локального роста рынка нефти будет недостаточно, отмечает аналитик ГК TeleTrade Анастасия Игнатенко. "А это значит, что в лучшем случае они будут нейтральны к рынку или же покажут незначительное снижение", — полагает она.

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