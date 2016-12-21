Задача по стабилизации Приватбанка выполнена, заявил глава правления

КИЕВ, 21 дек — РИА Новости. Новый председатель правления национализированного на Украине Приватбанка Александр Шлапак (экс-министр финансов Украины) заявил, что задача по сохранению банка и его стабилизации выполнена.

Правительство Украины в воскресенье приняло решение о национализации крупнейшего в стране частного банка, основным акционером которого являлся бизнесмен Игорь Коломойский. Министерство финансов станет владельцем 100% акций Приватбанка, правительство гарантирует бесперебойное функционирование этого учреждения и сохранение средств его клиентов. Власти заявляли, что новым главой правления банка должен стать экс-министр финансов Шлапак.

"Сегодня можно с уверенностью сказать, мы с успехом справились с задачей стабилизации и сохранения крупнейшего украинского банка, минимизации панических настроений среди клиентов банка. Приватбанк работает в обычном режиме, платежи осуществляются без ограничений", — говорится в обращении Шлапака к клиентам учреждения, опубликованном на странице Приватбанка в Facebook в среду вечером.

Приватбанк работает на рынке Украины с 1992 года и является крупнейшим банком страны по размеру активов.