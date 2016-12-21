Венесуэла будет продавать бензин на своей территории за колумбийские песо

МЕХИКО, 21 дек — РИА Новости. Венесуэла будет брать плату за бензин в приграничных с Колумбией районах в колумбийских песо, сообщил президент страны Николас Мадуро.

"Мы готовы начать продавать бензин людям в пограничной зоне за колумбийские песо по специальной цене, чтобы прекратить трафик топлива (через границу)", — приводит портал Noticias24 заявление Мадуро.

Нелегальная переправка самого дешевого в мире венесуэльского бензина в соседнюю страну давно является прибыльным бизнесом. Власти Венесуэлы борются с этим явлением, но пока победить его не удается.

Мадуро пообещал, что для колумбийцев, желающих приобрести топливо в Венесуэле, будет создана удобная система банковских расчетов. Помимо бензина глава Венесуэлы пообещал составить список других товаров, которые можно будет купить за валюту соседнего государства.