Минтранс России снова пригрозил Таджикистану приостановкой авиасообщения

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости/Прайм. Минтранс РФ снова предупредил Таджикистан о приостановке авиасообщения между странами с четверга в случае, если Душанбе не выдаст российской авиакомпании "Ямал" разрешение на полеты из аэропорта "Жуковский" в Таджикистан, сообщили РИА Новости в Минтрансе России.

"Если таджикские авиавласти не дадут разрешение на полеты российской авиакомпании "Ямал" по маршруту Худжанд — Жуковский, воздушное сообщение межу Россией и Таджикистаном будет приостановлено с 00 часов 22 декабря", — сообщили в российском ведомстве.

"На данный момент разрешение не получено", — добавили там же.

Ранее в среду Минтранс РФ заявлял о возможной приостановке с 22 декабря авиасообщения с Таджикистаном, если тот не выполнит свои обязательства по подписанным авиавластями двух стран договоренностям. Речь идет о выдаче разрешения на полеты авиакомпании "Ямал", назначенной российской стороной на маршрут между подмосковным аэропортом "Жуковский" и Душанбе и Худжандом. Министерство транспорта Таджикистана уже после этого сообщило, что не считает возможным разрешить "Ямалу" летать в страну из подмосковного аэропорта "Жуковский" этой зимой.

Таджикская сторона ранее обосновала отказ в выдаче разрешений "Ямалу" отсутствием паритета. Так, во вторник министр транспорта Таджикистана Шерали Ганджалзода заявил РИА Новости, что, согласно межправительственному соглашению, все полеты должны осуществляться на паритетной основе, и Душанбе устраивает количество рейсов из аэропорта "Жуковский". По его словам, авиаперевозчики Таджикистана пока не готовы выполнять третий рейс из "Жуковского".

В свою очередь, Минтранс РФ заявил, что ссылки на отсутствие паритета неправомочны. Согласно разъяснению министерства, таджикская сторона в рамках переговоров авиавластей двух стран 7 ноября 2016 года приняла назначения российских компаний на линиях Жуковский-Душанбе и Жуковский-Худжанд, о чем была сделана запись в итоговом протоколе. На момент переговоров назначенными перевозчиками с российской стороны были "Уральские авиалинии" и "Ямал". Первая из них приступила к эксплуатации в ноябре, однако "Ямалу" это сделать не удалось.