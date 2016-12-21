В Иркутской области появится еще одна территория опережающего развития

ИРКУТСК, 21 дек – РИА Новости. Правительство Иркутской области планирует создать в Саянске территорию опережающего развития социально-экономического развития (ТОСЭР), сообщил губернатор Сергей Левченко.

В областном министерстве экономического развития уточнили, что это будет уже третья ТОСЭР после Усолья-Сибирского и Байкальска. "В следующем году будем оформлять ТОСЭР в Саянске", — сказал Левченко.

По его словам, для деятельности ТОСЭР в области разработана необходимая нормативно-правовая база, в том числе предусматривающая пониженные налоговые ставки и тарифы по страховым платежам во внебюджетные фонды. Резиденты Усолье-Сибирской ТОР готовы вложить в развитие производств порядка 300 миллионов рублей. Сейчас в их реестре зарегистрированы ООО "СмартСинтез" — участник фармацевтического кластера с инвестпроектом по производству дезинфицирующих и антисептических средств и ООО "СБТ-Иркутск" с инвестпроектом по строительству опытно-промышленной установки по производству гранулированного чугуна. Ожидается, что до конца года участниками ТОСЭР станут ООО "Лайм" и ООО "Усольмаш", в первом квартале 2017 года к ним присоединяться ООО "Кварцевые материалы" и ООО "Управляющая компания индустриального технопарка "Усолье-Промтех". Для вступления в ТОСЭР готовит соответствующий пакет документов ООО "Усольский химико-фармацевтический завод".

Как пояснили в правительстве области, Саянск является перспективным центром развития газохимии; недалеко от города расположены Зиминское месторождение каменной соли, Белозиминское и Большетагнинское месторождения апатит-пирохлоровых руд — крупные отечественные объекты по запасам ниобия, тантала и высококачественного фосфорного сырья. Кроме того, благодаря климату, в планируемой ТОР можно развивать животноводство и тепличное растениеводство, а также есть возможность разместить центры обработки данных (особенности климата региона позволяют избежать значительных затрат на отвод избыточного тепла).

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