США
23.1223 декабря07:32МСК
USD60.86-0.25
EUR63.56-0.05
Проекты
 
США
Сменить фон
Экономика

Иркутская область: залог успеха в комплексном развитии экономики

15:5921.12.2016
(обновлено: 13:42 22.12.2016)
0590
Здание администрации Иркутской области. Архивное фото
© РИА Новости. Александр Кряжев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В последнее время в российской экономике, несмотря на внешние вызовы, можно заметить стабилизацию. На этом фоне ряду субъектов РФ удается успешно развиваться и строить оптимистические планы на будущее. Одним из таких регионов является Иркутская область.

Валовый региональный продукт в Иркутской области по итогам 2014 года составил более 907,4 млрд. рублей, что является вторым по объему в Сибирском федеральном округе. Причем в последние годы в области отмечается стабильный рост ВРП. По итогам 2014 года индекс физического объема ВПР в Иркутской области составил 104,8% к предыдущему году, что существенно выше, чем по всем субъектам РФ. По данному показателю область занимает второе место в Сибирском федеральном округе и 14 среди всех субъектов РФ.

Бюджетную систему области можно охарактеризовать как устойчивую. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области  по итогам трех кварталов 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7%. В структуре доходов консолидированного бюджета Иркутской области на долю собственных доходов приходится 86,2%. Позитивно характеризует бюджетную систему региона низкий уровень долговой нагрузки. Отношение государственного долга к собственным доходам составляет 13,7%. Объем государственного долга области на 1 октября 2016 года составил 59,1% к объему в начале года.

Основу экономики Иркутской области составляет промышленный сектор. Индекс промышленного производства в области по итогам 9 месяцев 2016 года, по данным Росстата, составил 106,4% к аналогичному периоду прошлого года, что на 6,2 п.п. превышает средний по Сибирскому федеральному округу темп роста индекса промышленного производства, на 6,1 п.п. — по Российской Федерации. Такой рост обеспечила позитивная динамика в обрабатывающем секторе и в добыче полезных ископаемых. Рост в обрабатывающем секторе области по итогам 9 месяцев 2016 года составил +2,4%, что является вторым результатом в Сибирском федеральном округе после Республики Тывы.

Высокие темпы роста продемонстрированы в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (+65,8%). Одним из ведущих предприятием области является Иркутский авиационный завод — филиал ПАО "Корпорация "Иркут". В настоящее время в рамках реализации инвестиционной программы на предприятии осуществляется выпуск товарной продукции для создания различных модификаций военных самолетов, а также реализуется масштабный проект по серийному выпуску нового гражданского магистрального самолета МС-21.

Также значительный рост отмечается в сфере производства машин и оборудования (+49,0%). Системообразующими организациями в этой области являются ОАО "ПО "Иркутский завод тяжелого машиностроения", АО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод", ООО "Братский ремонтно-механический завод" и ООО "Черемховский машиностроительный завод". Высокие темпы роста в данном секторе обусловлены увеличением производства машин и оборудования специального назначения и машин и оборудования для металлургии.

Стабильно развивается в Иркутской области и сфера добычи полезных ископаемых. По итогам 9 месяцев текущего года рост здесь составил 11,9%. Это лучший показатель среди регионов Сибирского федерального округа. Рост был обеспечен за счет увеличения добычи топливно-энергетических ископаемых, которая представлена в области добычей каменного угля, бурого угля, нефти и газа. Основу угледобывающей промышленности Иркутской области составляют разрезы ООО "Компания "Востсибуголь", входящего в состав АО "ЕвроСибЭнерго". Нефтегазовый сектор региона составляют такие компании как ПАО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Иркутская нефтяная компания", ЗАО "НК "Дулисьма".

Показатели развития строительной отрасли также дают повод для оптимизма. За 9 месяцев 2016 года, по данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Иркутской области увеличился на 4,8%, в то время как темп роста данного показателя по Сибирскому федеральному округу и по России сокращался.

В области значительное внимание уделяется решению проблемы аварийного жилья. В октябре 2016 года на финансирование переселения граждан из аварийного жилья дополнительно выделено из областного бюджета 200 млн руб., а также увеличение финансирования из Фонда содействия реформированию ЖКХ в ноябре 2016 года  в объеме более 250 млн руб. позволило высвободившиеся средства областного бюджета также направить на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2016 году.

Положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве. За 9 месяцев текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства в области составил 106,6% к соответствующему периоду прошлого года. В регионе активно ведется работа по развитию мясного скотоводства.

По итогам января-сентября 2016 года, по данным Росстата, номинальная начисленная заработная плата в Иркутской области увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,5 %, что является лучшим показателем из всех субъектов Сибирского федерального округа.

Все это говорит о том, что в непростых экономических и геополитических условиях, власти региона стремятся к комплексному развитию экономики области.

Для создания дополнительных стимулов для роста промышленного сектора, в регионе принято решение о создании Фонда развития промышленности Иркутской области. Проекты, которые станут резидентами фонда, смогут привлечь до 100 млн рублей кредитных ресурсов под низкий процент. Основная задача фонда — финансирование промышленных проектов в обрабатывающей сфере. Предполагается, что кредиты будут выдаваться по ставке 5%. При этом до 70% кредита будет составлять федеральное финансирование, и до 30% — региональное.

Одним из дополнительных методов развития сельского хозяйства, в частности, овощеводства, в Иркутской области должно стать строительство тепличных комплексов. В настоящее время ведется разработка и реализация инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов ОАО "Искра" Иркутского района, ЗАО "Агрофирма "Ангара" г. Усть-Илимска, ОАО "Тепличное" Ангарского района. Строительство тепличных комплексов будет компенсироваться на 20% из федерального бюджета, на 15% — из областного.  Развитие тепличного хозяйства в области является  вопросом обеспечения продовольственной безопасности населения.

Важное значение в Иркутской области придается международному сотрудничеству, в частности с близлежащим Китаем. Не так давно Китайскую Народную Республику с рабочим визитом посетила делегация Иркутской области во главе с губернатором региона. Приоритетными направлениями сотрудничества являются развитие металлургии,  туризма, сферы деревообработки. Китайской стороне также интересны такие направления, как разведка и разработка месторождений, а также проектирование и строительство нефтегазовых объектов.

Все выше перечисленные мероприятия, а также многие другие, проводящиеся в регионе, должны обеспечить комплексное развитие экономики Иркутской области, способствовать дальнейшему росту отдельных отраслей и повышению уровня жизни населения.

Другие новости региона читайте здесь

Комментировать
+
Экономика
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.