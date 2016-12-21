Иркутская область: залог успеха в комплексном развитии экономики

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В последнее время в российской экономике, несмотря на внешние вызовы, можно заметить стабилизацию. На этом фоне ряду субъектов РФ удается успешно развиваться и строить оптимистические планы на будущее. Одним из таких регионов является Иркутская область.

Валовый региональный продукт в Иркутской области по итогам 2014 года составил более 907,4 млрд. рублей, что является вторым по объему в Сибирском федеральном округе. Причем в последние годы в области отмечается стабильный рост ВРП. По итогам 2014 года индекс физического объема ВПР в Иркутской области составил 104,8% к предыдущему году, что существенно выше, чем по всем субъектам РФ. По данному показателю область занимает второе место в Сибирском федеральном округе и 14 среди всех субъектов РФ.

Бюджетную систему области можно охарактеризовать как устойчивую. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Иркутской области по итогам трех кварталов 2016 года выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 16,7%. В структуре доходов консолидированного бюджета Иркутской области на долю собственных доходов приходится 86,2%. Позитивно характеризует бюджетную систему региона низкий уровень долговой нагрузки. Отношение государственного долга к собственным доходам составляет 13,7%. Объем государственного долга области на 1 октября 2016 года составил 59,1% к объему в начале года.

Основу экономики Иркутской области составляет промышленный сектор. Индекс промышленного производства в области по итогам 9 месяцев 2016 года, по данным Росстата, составил 106,4% к аналогичному периоду прошлого года, что на 6,2 п.п. превышает средний по Сибирскому федеральному округу темп роста индекса промышленного производства, на 6,1 п.п. — по Российской Федерации. Такой рост обеспечила позитивная динамика в обрабатывающем секторе и в добыче полезных ископаемых. Рост в обрабатывающем секторе области по итогам 9 месяцев 2016 года составил +2,4%, что является вторым результатом в Сибирском федеральном округе после Республики Тывы.

Высокие темпы роста продемонстрированы в производстве автомобилей, прицепов и полуприцепов (+65,8%). Одним из ведущих предприятием области является Иркутский авиационный завод — филиал ПАО "Корпорация "Иркут". В настоящее время в рамках реализации инвестиционной программы на предприятии осуществляется выпуск товарной продукции для создания различных модификаций военных самолетов, а также реализуется масштабный проект по серийному выпуску нового гражданского магистрального самолета МС-21.

Также значительный рост отмечается в сфере производства машин и оборудования (+49,0%). Системообразующими организациями в этой области являются ОАО "ПО "Иркутский завод тяжелого машиностроения", АО "Восточно-Сибирский машиностроительный завод", ООО "Братский ремонтно-механический завод" и ООО "Черемховский машиностроительный завод". Высокие темпы роста в данном секторе обусловлены увеличением производства машин и оборудования специального назначения и машин и оборудования для металлургии.

Стабильно развивается в Иркутской области и сфера добычи полезных ископаемых. По итогам 9 месяцев текущего года рост здесь составил 11,9%. Это лучший показатель среди регионов Сибирского федерального округа. Рост был обеспечен за счет увеличения добычи топливно-энергетических ископаемых, которая представлена в области добычей каменного угля, бурого угля, нефти и газа. Основу угледобывающей промышленности Иркутской области составляют разрезы ООО "Компания "Востсибуголь", входящего в состав АО "ЕвроСибЭнерго". Нефтегазовый сектор региона составляют такие компании как ПАО "Верхнечонскнефтегаз", ООО "Иркутская нефтяная компания", ЗАО "НК "Дулисьма".

Показатели развития строительной отрасли также дают повод для оптимизма. За 9 месяцев 2016 года, по данным Росстата, объем работ, выполненных по виду деятельности "Строительство" в Иркутской области увеличился на 4,8%, в то время как темп роста данного показателя по Сибирскому федеральному округу и по России сокращался.

В области значительное внимание уделяется решению проблемы аварийного жилья. В октябре 2016 года на финансирование переселения граждан из аварийного жилья дополнительно выделено из областного бюджета 200 млн руб., а также увеличение финансирования из Фонда содействия реформированию ЖКХ в ноябре 2016 года в объеме более 250 млн руб. позволило высвободившиеся средства областного бюджета также направить на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья в 2016 году.

Положительная динамика отмечается в сельском хозяйстве. За 9 месяцев текущего года индекс производства продукции сельского хозяйства в области составил 106,6% к соответствующему периоду прошлого года. В регионе активно ведется работа по развитию мясного скотоводства.

По итогам января-сентября 2016 года, по данным Росстата, номинальная начисленная заработная плата в Иркутской области увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 6,5 %, что является лучшим показателем из всех субъектов Сибирского федерального округа.

Все это говорит о том, что в непростых экономических и геополитических условиях, власти региона стремятся к комплексному развитию экономики области.

Для создания дополнительных стимулов для роста промышленного сектора, в регионе принято решение о создании Фонда развития промышленности Иркутской области. Проекты, которые станут резидентами фонда, смогут привлечь до 100 млн рублей кредитных ресурсов под низкий процент. Основная задача фонда — финансирование промышленных проектов в обрабатывающей сфере. Предполагается, что кредиты будут выдаваться по ставке 5%. При этом до 70% кредита будет составлять федеральное финансирование, и до 30% — региональное.

Одним из дополнительных методов развития сельского хозяйства, в частности, овощеводства, в Иркутской области должно стать строительство тепличных комплексов. В настоящее время ведется разработка и реализация инвестиционных проектов по строительству тепличных комплексов ОАО "Искра" Иркутского района, ЗАО "Агрофирма "Ангара" г. Усть-Илимска, ОАО "Тепличное" Ангарского района. Строительство тепличных комплексов будет компенсироваться на 20% из федерального бюджета, на 15% — из областного. Развитие тепличного хозяйства в области является вопросом обеспечения продовольственной безопасности населения.

Важное значение в Иркутской области придается международному сотрудничеству, в частности с близлежащим Китаем. Не так давно Китайскую Народную Республику с рабочим визитом посетила делегация Иркутской области во главе с губернатором региона. Приоритетными направлениями сотрудничества являются развитие металлургии, туризма, сферы деревообработки. Китайской стороне также интересны такие направления, как разведка и разработка месторождений, а также проектирование и строительство нефтегазовых объектов.

Все выше перечисленные мероприятия, а также многие другие, проводящиеся в регионе, должны обеспечить комплексное развитие экономики Иркутской области, способствовать дальнейшему росту отдельных отраслей и повышению уровня жизни населения.

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