Центробанк сохраняет базовый прогноз по цене нефти в $40

МОСКВА, 16 дек — РИА Новости/Прайм. ЦБ РФ сохраняет свой базовый прогноз по цене нефти в 40 долларов за баррель на среднесрочную перспективу, хотя и не исключает, что она может быть выше, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Пока мы сохраняем консервативный подход к формированию прогноза и закладываем в него среднегодовую цену на нефть марки Urals 40 долларов США за баррель на всем прогнозном периоде", — сказала Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров.

"Нам нужно время, чтобы оценить воздействие различных факторов на конъюнктуру нефтяного рынка. А именно, насколько будут соблюдаться договоренности об ограничении поставок, как будут вести себя поставщики из других стран и производители сланцевой нефти, какими будут динамика мирового спроса и политика ФРС США. И здесь, на мой взгляд, не стоит делать поспешных выводов", — добавила она.