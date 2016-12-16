Поголовье мясного скота на Смоленщине превысит 25 тысяч голов к 2020 году

СМОЛЕНСК, 16 дек – РИА Новости. В ближайшие три года поголовье мясного скота в регионе превысит 25 тысяч голов, сообщил губернатор Смоленской области Алексей Островский.

Выступая на торжественном собрании, посвященном подведению итогов работы АПК области за 2016 год, глав региона отметил, что в мясном животноводстве за последние три года получены определенные успехи.

"Сегодня в Рославльском, Сычевском, Угранском, Починковском и в Хиславичском районах насчитывается 13,5 тысяч голов мясного скота, что более чем в четыре раза превышает показатели прошлых лет, в том числе, почти 7 тысяч коров мясных пород (в 6 раз больше). Согласно плановым показателям, в ближайшие три года поголовье мясного скота в регионе превысит 25 тысяч голов", — сказал Островский.

Он напомнил, что в текущем году в Гагаринском районе введена в эксплуатацию третья очередь крупнейшего даже по европейским меркам инвестиционного проекта по созданию кролиководческой фермы с общей численностью 12,5 тысяч кроликоматок, мощностью производства 800 тонн мяса кроликов в год. В Гагаринском, Сафоновском и Починковском районах стабильно увеличивается производство мяса свиней и его переработка. В Рославльском районе продолжается строительство второй очереди свиноводческого комплекса по откорму свиней. Планируется, что к 2017 году поголовье свиней на Смоленщине увеличится с 230 до 300 тысяч голов.

"Благодаря работе сельских тружеников Смоленщины, область уже сегодня себя полностью обеспечивает по ряду позиций, формирующих продовольственную корзину — это картофель, мясо", — заявил глава региона.

Он также отметил, что приоритетной отраслью сельского хозяйства региона является молочное животноводство. Продуктивность дойного стада в сельскохозяйственных организациях в 2016 году к уровню прошлого года повысилась на 263 килограмма и впервые в регионе на фуражную корову получено в среднем по 4,5 тысячи килограммов молока.

По словам Островского, дальнейшее развитие молочного скотоводства будет осуществляться за счет строительства и модернизации животноводческих комплексов.

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