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Экономика

ВТО оценила торговую политику России: в Минэкономразвития готовят ответ

21:4529.09.2016
(обновлено: 21:50 29.09.2016)
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Штаб-квартира Всемирной Торговой Организации в Женеве, Швейцария. Архивное фото
© AFP 2016/ Fabrice Coffrini

ЖЕНЕВА, 29 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. Доклад секретариата Всемирной торговой организации по оценке торговой политики России оказался достаточно сбалансированным, заявил журналистам в четверг директор департамента торговых переговоров Минэкономразвития РФ Максим Медведков.

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© РИА Новости. Табылды Кадырбеков
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"Доклад достаточно сбалансированный", — сказал он, говоря о докладе секретариата ВТО, на основе которого в организации 28-30 сентября проходит дискуссия по обзору российской торговой политики.

Проблемы

Медведков рассказал, что при этом обзоре страны ВТО предоставили российской делегации порядка 720 вопросов. На 611 из них были даны письменные ответы. При этом у Москвы есть еще месяц для ответов на остальные вопросы. После этого формально обзор российской торговой политики завершится.

"Важно, что страны ВТО обратили наше внимание на несколько проблемных с их точки зрения вопросов, которые мы должны вместе проработать. Во-первых, это Евразийский союз и вопросы транспарентности его работы. Этот вопрос легко решается в течение двух-трех недель. Здесь речь идет, скорее, о недопонимании, чем о системной проблемы", — рассказал Медведков.

Системная же проблема, по мнению стран ВТО, заключается в политике России по импортозамещению, потому что она, якобы, вредит иностранным компаниям. Однако Россия "никогда не указывала, что будет ограничивать импорт, или будет создавать проблемы для ввоза продуктов из-за рубежа", пояснил Медведков. При этом по импортозамещению РФ "делает все в рамках ВТО".

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© РИА Новости. Виталий Белоусов
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Еще одной проблемной темой были названы преференции для государственных торговых предприятий. Однако за исключением "Газпрома" эти предприятия не имеют никаких преференций. Кроме этого, страны ВТО указали на субсидии со стороны правительства в энергетический сектор. Также были упомянуты коррупция и двусторонние проблемы, которые успешно решаются между странами напрямую.

Плюсы

В тоже время, государства ВТО также указали и на позитивные моменты торговой политики России. Большинство стран, присутствовавших на обзоре, давали объективную оценку российской политике, указывали на "довольно точное и умелое сочетание макроэкономических методов для ответов на внешние и внутренние вызовы макроэкономической стабильности", а также просили перенять российский опыт.

"Из положительных моментов называлась правильная денежная кредитно-валютная политика, которая существенным образом стабилизировала макроэкономическую ситуацию в стране. Правильно, что мы, несмотря на огромное число искусов, в основном используем рыночный инструмент для ее проведения. Правильно, что мы не отказались от долгосрочных стратегических задач связанных с приватизацией и разгосударствлением экономики", — сказал он.

С крайне негативной оценкой выступило только ряд стран, включая Украину и Евросоюз, от которого Москва не ожидала столь жёсткой оценки, так как предприятия ЕС, работающие в России, высказывают противоположную точку зрения. При этом у большинства стран, не входящих в ЕС, но принявших в отношении России санкции, выступления оказались "объективными" и "включали не только критику, но и позитивные вещи".

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По словам постоянного представителя РФ при ВТО Геннадия Овечко, именно разносторонние точки зрения представляют для России особый интерес.

"Наша страна серьезно относится к своей экономике и своим обязательствам. А то, что мы имели в выступлениях — это вопрос трактовки. Но именно с этой точки зрения этот обзор для нас и интересен", — заявил он.

Комментируя проведение обзора торговой политики РФ Максим Медведков особо подчеркнул, что ничто из данного обзора не создает для страны ВТО обязательств. Также ничто из данного обзора и ответов России не может быть истолковано как материал для разрешения споров. Однако Москва будет внимательно изучать выступления всех стран.

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© РИА Новости. Владимир Астапкович
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"Мы серьезно относимся к нашим международным обязательствам. Поэтому мы внимательно проанализируем все выступления, встретимся с отдельными странами, чтобы уточнить у них, что они имели в виду по отдельным темам. После этого мы составим доклад, который разошлем во все заинтересованные ведомства, о том что, с точки зрения наших партнеров, существуют такие-то проблемы. И получим от них соответствующий ответ или оценку. Каким-то странам доведем его до сведения. Что-то мы учтем и, безусловно, выполним. К примеру, некоторые страны указали нам, что мы не полностью выполняем свои обязательства по тарифам. Мы это знаем, и мы это сделаем", — заключил Медведков.

Обзор торговой политики является одной из трех важнейших функций ВТО наряду с возможностью разрешения споров. Являясь членом ВТО Россия проходит обзор своей торговой политики раз в четыре года. В этом году Москва проходила обзор впервые.

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Экономика
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4 пользователя оставили 4 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • Александр Ванюшин
    Дикость какая-то, право дело! В нарушение Устава ООН, в нарушение правил ВТО против России Западом введены экономические санкции. И при этом Запад требует от России отчета по соблюдению правил ВТО??? Дикость и в том. что наши-то отчитываются!!!
    22:04
    29.09.2016
  • anton80zv
    самая главная дикость - что наши отчитываются, как провинившиеся первоклашки
    13:30
    30.09.2016
  • Александр Ванюшин
    Дикость какая-то, право дело! В нарушение Устава ООН, в нарушение правил ВТО против России Западом введены экономические санкции. И при этом Запад требует от России отчета по соблюдению правил ВТО??? Дикость и в том. что наши-то отчитываются!!!
    22:04
    29.09.2016
  • anton80zv
    самая главная дикость - что наши отчитываются, как провинившиеся первоклашки
    13:30
    30.09.2016
  • momot-65
    Правительство либерас.. оправдывается.. Против нас нарушили все что можно по линии ВТО... Соплежуи. Скоро сами за себя голосовать будут.... И так везде начиная с глав районов мэров и т.д.
    16:21
    30.09.2016
  • Andrej Kozakov
    проблема, по мнению стран ВТО, заключается в политике России по импортозамещению, потому что она, якобы, вредит иностранным компаниям.

    Наглости придела нет это уже ясно,будто бы россии санкции не навредили.
    Но только если санкции навредили России,то ВТО плевать хотели.
    Какой идиот подал идею вступить туда.
    16:47
    28.12.2016
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