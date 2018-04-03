ОНФ добивается прекращения незаконной вырубки леса в Ивановской области

Активисты Общероссийского народного фронта добиваются прекращения незаконной вырубки деревьев на землях государственного лесного фонда в Лухском районе Ивановской области, сообщается на официальном сайте организации.

На данный момент вырублено более 12,5 тысячи кубометров древесины.

"Жители рассказали, что активно лес вдоль реки начали вырубать в конце 2017 года. Эти места являются местами отдыха для населения, сбора грибов и ягод. Собственник уверяет, что очищает принадлежащую ему территорию для дальнейшего создания на ней животноводческого комплекса", – рассказал руководитель региональной группы общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса Владимир Избалыков.

Представители ОНФ обратились в прокуратуру, которая направила в суд исковое заявление с требованием признать недействительным образование данного земельного участка, истребовать его из чужого незаконного владения, снять с кадастрового учета и исключить из государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

По итогам рассмотрения дела суд наложил арест на участок и запретил ведение хозяйственной деятельности. Несмотря на это незаконная вырубка леса продолжается, поэтому ОНФ обратится в прокуратуру повторно.