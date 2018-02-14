В Пушкинском районе ликвидировали незаконную свалку

После жалобы местного жителя сотрудники минэкологии Московской области обнаружили незаконное складирование отходов, организованное на частной территории в селе Тарасовка в водоохранной зоне реки Клязьмы, сообщается на сайте ведомства.

Объем незаконно размещенного мусора составил около 3000 кубометров. По итогам инспекции было возбуждено дело об административном правонарушении. Повторная проверка показала, что нарушитель убрал отходы.