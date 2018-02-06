Предприятие в Челябинске оштрафовали за загрязнение воздуха

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Суд оштрафовал челябинское предприятие за незаконный выброс в атмосферу загрязняющих веществ, сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха в период неблагоприятных метеорологических условий прокуратура Калининского района обнаружила, что предприятие не проводило инвентаризацию выбросов загрязняющих веществ.

По результатам рассмотрения административного дела предприятие оштрафовали на 20 тысяч рублей.