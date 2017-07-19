Ликвидирована свалка у аэропорта Абакан в Хакасии

18 июля сотрудники минприроды Хакасии, администрации Усть-Абаканского района, Калининского сельсовета, аэропорта и местные жители — волонтеры, всего около 100 человек, провели субботник в районе аэропорта Абакан, сообщает пресс-служба минприроды республики. В ходе акции собрано более 100 мешков мусора.

Ликвидация свалки началась 15 июля. Всего за это время была расчищена территория площадью более 10 тысяч квадратных метров. В работе были задействованы грейдер, бульдозеры, экскаватор и самосвалы.

"В Год экологии в Хакасии ведется плановая системная работа по выявлению и ликвидации несанкционированных мест складирования отходов во взаимодействии с муниципальными администрациями, населением. Оперативной ликвидации данной свалки был дан приоритет", — сообщил исполняющий обязанности министра природных ресурсов и экологии Юрий Соколов.

Чтобы предотвратить повторное образование свалки у аэропорта, подъезд к расчищенному месту перекрыли, а территорию взяли под видеонаблюдение и круглосуточный контроль.