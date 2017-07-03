2 июля в Якутии отметили День реки Лены

В прибрежных населенных пунктах Якутии 2 июля прошел День реки Лены, сообщает пресс-служба министерства охраны природы республики. Праздник отметили субботниками по очистке берегов. Цель мероприятия — привлечение внимания к замусориванию рек и пропаганда бережного отношения к водным ресурсам.

В преддверии Дня реки Лены субботник по очистке берегов на Табагинском мысе провели воспитанники детского оздоровительного лагеря "Улыбка" при Табагинской общеобразовательной школе. Такой же субботник прошел в селе Хатассы.

30 июня в Кобяйском улусе около 100 человек вышли на уборку береговой линии. Было вывезено более 25 кубометров различного мусора.

В субботнике также приняли участие сотрудники минприроды республики, якутского комитета охраны природы, управы Губинского округа и экологический отряд СВФУ им. М.К.Аммосова: экологи очистили несанкционированный пляж в 203-м микрорайоне Якутска. Всего было собрано более 30 мешков мусора.

День реки Лены был учрежден в 2013 году указом главы Республики Саха (Якутия) в целях привлечения особого внимания населения к сохранению природных объектов реки Лены.