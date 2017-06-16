Эксперт: закон о переработке отходов решит проблему свалок

МОСКВА, 16 июн — РИА Новости. Проблему разрастающихся свалок, прилегающих к городам, можно решить внедрением системы переработки мусора в 2019 году, заявил РИА Новости директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов.

Накануне Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что попросит правительство и главу Московской области заняться проблемой существующей уже более полувека мусорной свалки в подмосковной Балашихе.

По словам Пукалова, на таких свалках нет системы защиты мусора от грунтовых вод, радиационного контроля, происходят постоянные возгорания, из-за отсутствия заборов замусоривается прилегающая территория.

"Также остро, как и в Балашихе, стоит вопрос с городской свалкой Переславля-Залесского, которая находится на границе охранной зоны национального парка "Плещеево озеро". Ручьи фильтрата с этой свалки текут непосредственно в парк и в само уникальное озеро, которое находится под угрозой", — сказал Пукалов.

Как уточнил эколог, в настоящее время срок вступления в силу закона о переработке отходов назначен на 1 января 2019 года.